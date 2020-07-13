Кудрин предрёк российским банкам нехватку капитала

https://static.news.ru/photo/631e79ba-c50c-11ea-8e3c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские банки в ближайшее время могут столкнуться с нехваткой капитала. В этих условиях возрастёт необходимость докапитализации. Такой прогноз озвучил в ходе заседания Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации сообщил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Объём недосозданных резервов сравнялся с величиной избыточного капитала в банковской сфере. Это не критический момент, но этот риск растёт. Мы должны понимать, что после смягчения регуляторных требований придётся выходить из этой зоны и давать реальные оценки тем рискам, которые есть у кредитного портфеля, — цитирует его ТАСС.

Ранее Кудрин отмечал, что российская экономика в настоящее время находится в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без проведения структурных реформ. По его словам, России в ближайшие годы придётся быстро уходить от нефтяной структуры экономики, так как стране нужны более значимые вложения в человеческий капитал. Так, по мнению Кудрина, нужно увеличить на 1% ВВП государственные расходы на науку и образование и на такой же объём увеличить расходы на здравоохранение.

Также глава СП отметил важность реформы госсектора, создания крупных экономических агломераций на уровне регионов и снижения регуляторной нагрузки на бизнес как минимум в два раза, писал NEWS.ru.