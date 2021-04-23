Крупнейшие нефтехимические компании России начали слияние

https://static.news.ru/photo/d62584ca-a455-11eb-94c2-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/siburholding

Крупнейшие нефтехимические компании России СИБУР и «Таиф» начали объединение нефтегазохимических бизнесов.

Согласно имеющимся планам, на базе «СИБУР холдинг» появится компания, обладателем 15% акций которой будет «Таиф». Остальные акции группы могут быть впоследствии выкуплены объединённой компанией.

Сделка состоится, если все корпоративные процедуры и регуляторные согласования пройдут успешно. В таком случае новая компания войдёт в пятёрку мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков. По словам председателя совета директоров «Таифа» Альберта Шигабутдинова, инвестиции группы превысят 1,5 трлн рублей в ближайшее десятилетие.

Кроме того, объединённая компания создаст дополнительные возможности для роста российской нефтегазохимической индустрии, химического несырьевого экспорта и обеспечит россиян новыми рабочими местами.

Ранее председатель правления и акционер СИБУРа Дмитрий Мохов объяснил, почему бизнесмен Кирилл Шамалов купил в 2013 году 3,8% акций компании за $100.