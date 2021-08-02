Крупнейшей экономике Европы предрекли проблемы

Промышленный сектор Германии в июле показал рост по сравнению с предыдущим месяцем, однако в дальнейшем повышение деловой активности в стране может быть сдержано срывом в поставках. Крупнейшую экономику Европы ждут проблемы. Об этом сообщает Reuters.
Окончательный уровень индекса деловой активности в производстве за прошлый месяц
Несмотря на рост зарубежных заказов на продукты немецкой промышленности, дефицит комплектующих (в частности, полупроводников) может существенно сказаться на дальнейших показателях деловой активности в стране.
По словам директора по экономике HIS Markit Тревора Балчина, последние результаты опроса подтвердили тот факт, что в Германии наблюдается серьёзная проблема с дефицитом поставок.
Время доставки продукции со стороны поставщиков в июле продолжило существенно увеличиваться, хотя и были некоторые признаки того, что пик давления уже в прошлом, — подчеркнул он.
При этом в стране за последний месяц наблюдался определённый рост стоимости факторов производства, а также отпускных цен. В последнем сегменте, в частности, аналитики зафиксировали рекордный инфляционный уровень. В то же время увеличение потребительских цен в стране стало самым высоким за последние 13 лет.
Ранее сообщалось, что ФРГ не откажется от «Северного потока — 2» ни при каких обстоятельствах. Приостановка запуска проекта «Газпрома» не произойдёт даже в том случае, если Россия будет использовать две нитки газопровода в качестве «рычага давления» на Украину.