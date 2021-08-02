Крупнейшей экономике Европы предрекли проблемы

Промышленный сектор Германии в июле показал рост по сравнению с предыдущим месяцем, однако в дальнейшем повышение деловой активности в стране может быть сдержано срывом в поставках. Крупнейшую экономику Европы ждут проблемы. Об этом сообщает Reuters.

Окончательный уровень индекса деловой активности в производстве за прошлый месяц составил 65,9 пункта, прибавив в показателях 0,8 пункта по сравнению с июнем. Июльские значения в Германии стали одними из самых высоких за всё время наблюдений, проводимых с 1996 года. Эксперты подчеркнули важность оказания поддержки национальному бизнесу со стороны государства.

Несмотря на рост зарубежных заказов на продукты немецкой промышленности, дефицит комплектующих (в частности, полупроводников) может существенно сказаться на дальнейших показателях деловой активности в стране.

По словам директора по экономике HIS Markit Тревора Балчина, последние результаты опроса подтвердили тот факт, что в Германии наблюдается серьёзная проблема с дефицитом поставок.

Время доставки продукции со стороны поставщиков в июле продолжило существенно увеличиваться, хотя и были некоторые признаки того, что пик давления уже в прошлом, — подчеркнул он.

При этом в стране за последний месяц наблюдался определённый рост стоимости факторов производства, а также отпускных цен. В последнем сегменте, в частности, аналитики зафиксировали рекордный инфляционный уровень. В то же время увеличение потребительских цен в стране стало самым высоким за последние 13 лет.

Ранее сообщалось, что ФРГ не откажется от «Северного потока — 2» ни при каких обстоятельствах. Приостановка запуска проекта «Газпрома» не произойдёт даже в том случае, если Россия будет использовать две нитки газопровода в качестве «рычага давления» на Украину.