Крупнейшая авиагруппа в России сократит более 200 пилотов Boeing

Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Крупнейшая грузовая авиагруппа «Волга-Днепр» сократит более 200 пилотов Boeing. Сокращение коснётся авиакомпаний AirBridgeCargo и «Атран», сообщает РБК.

В качестве альтернативы для сохранения бизнеса этих авиаперевозчиков рассматриваются Ил-76 и Ил-96. Пилоты, по словам неназванного собеседника издания, в конце июля получили уведомления о сокращении. Группой авиакомпаний сохранено только несколько экипажей на случай, если Минтранс выдаст ей разрешение на возврат самолётов иностранным лизинговым компаниям. Так, AirBridgeCargo собирается вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые на данный момент находятся в аэропорту Шереметьево.

Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности [персонала] — вынужденная мера. Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота, — приводит издание ответ представителя компании «Волга-Днепр» на вопрос об увольнении пилотов.

По данным издания, на начало года в AirBridgeCargo работало более 300 пилотов, в «Атран» — порядка 110. Уходить из авиагруппы пилоты начали ещё с начала весны этого года. Часть из них ушла по собственному желанию, часть — по соглашению с работодателем. В апреле Шереметьевский профсоюз лётного состава заявил о сокращении вторых пилотов AirBridgeCargo.

Изначально бизнес авиагруппы «Волга-Днепр» был направлен на глобальный рынок грузоперевозок. Но после начала спецоперации на Украине деятельность компании резко сократилась. AirBridgeCargo и «Атран» приостановили полёты из-за санкций, так как лизингодателям запретили работать с российским авиакомпаниями. Также роль сыграло заявление Управления гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) о прекращении срока действия сертификатов лётной годности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российские авиакомпании, которые оказались под западными санкциями, включая «Аэрофлот», начали разбирать самолёты для обеспечивания себя запасными частями. Данный шаг соответствуют рекомендациям правительства России, пояснили журналисты.