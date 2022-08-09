Reuters: авиакомпании России стали разбирать самолёты на запчасти Reuters: попавшие под санкции авиакомпании России стали разбирать самолёты на запчасти

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Самолет Airbus A350

Агентство Reuters сообщило, что российские авиакомпании, которые оказались под западными санкциями, включая «Аэрофлот», начали разбирать самолёты для обеспечивания себя запасными частями. Данный шаг соответствуют рекомендациям правительства России, пояснили журналисты со ссылкой на источники в авиаотрасли.

Один из собеседников агентства рассказал, что в «Аэрофлоте» разбирают самолёт Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350. Последний лайнер он назвал «почти новым».

Также уже снято оборудование с нескольких самолётов Boeing 737 и Airbus A320. Данные действия объясняются тем, что перевозчику потребовались детали для других самолётов данных моделей.

Ранее стало известно, что независимый аналитик Дмитрий Адамидов заявил: Китай может начать продавать России снятые со старых самолётов запчасти. Запускать их производство для России Китай не станет из-за опасений попасть под американские санкции, считает аналитик.