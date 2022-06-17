Аналитик допустил, что Россия будет покупать использованные авиазапчасти Аналитик Адамидов допустил, что Россия будет покупать у Китая использованные авиазапчасти

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Техническое обслуживание воздушных судов

Китай может начать продавать России снятые со старых самолётов запчасти, предположил независимый аналитик Дмитрий Адамидов в разговоре с АБН. Так он прокомментировал слова посла КНР в Москве Чжан Ханьхуэя о готовности поставлять в РФ необходимые детали. Запускать их производство для России Китай не станет из-за опасений попасть под американские санкции, считает аналитик.

Существует объёмный вторичный рынок запчастей, то есть вы разбираете старый самолет, поставляете изъятые из него запчасти. <...> Будет ли Китай производить необходимые России запчасти, например, по лицензии Boeing и Airbus, я сомневаюсь. Они заявили о готовности к сотрудничеству, но речь, скорее всего, идёт именно о разборе старых самолётов на детали, — сказал Адамидов.

Такой подход, по его словам, является рискованным из-за низкого качества запчастей, по причине которого вероятно крушение, «как это было несколько лет назад».

Зампред правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов ранее сообщил, что на запуск массового производства самолётов различных классов в России уйдёт от трёх до пяти лет. Он также подчеркнул, что региональные лайнеры Ил-114, «Байкал», Ил-410, Ил-610 позволят обеспечить новую логистику перевозок.