https://static.news.ru/photo/3c79a66a-737f-11ea-b38d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным о сотрудничестве в области энергетики являются сигналом о том, что падение цен на нефть сильно ударило по Соединённым Штатам. Так считает замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он пояснил, что на данный момент все поставщики нефти оказались в тяжёлой ситуации. Но хуже всего американцам, отметил эксперт. Дело в том, что США — самый крупный потребитель углеводородов в мире.

США потребляют огромные объёмы нефти, а их добыча контролируется большим числом игроков, среди которых доминируют мелкие компании, самые уязвимые во время кризиса. Если крупные добытчики могут терпеть убытки и оставаться на плаву, то маленькие компании закрываются. Сейчас, когда на рынке нефти вспыхнул новый кризис, американские сланцевики оказались на грани катастрофы. Очевидно, именно этот факт заставил Трампа пойти на переговоры с президентом России, — цитирует Фролова бизнес-агентство «Экономика сегодня».

30 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 10,39%. Сейчас за баррель нефти этой марки предлагают $22,34. Цена на нефть WTI снизилась на 6,7%. Её стоимость находится на отметке $20,07 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Как писал NEWS.ru, в понедельник Трамп и Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили сотрудничество в сфере энергетики. Лидеры двух стран признали важность сохранения стабильности в этой отрасли.