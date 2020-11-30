Кремль выделит ещё 691 млрд рублей для нацпроекта «Демография»

https://static.news.ru/photo/16751f46-3308-11eb-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объём финансирования нацпроекта «Демография» увеличили на 691 млрд рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время заседания Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей 30 ноября. Таким образом, в 2019–2024 годы на него потратят 4,7 триллиона руб.

Чиновница добавила, что свыше 28 тысяч новых мест в детских садах появились с начала года в РФ, ещё 26 тысяч должны создать до конца 2020 года. Она отметила, что число детей-сирот в России с начала 2018 года сократилось на 15% — с 50 до 42 тысяч. Речь идёт о гражданах, сведениях о которых содержатся в государственном банке данных. По словам Голиковой, за девять месяцев 2020-го в регионах выявлено 30,6 тысячи детей-сирот. Это на 13% меньше показателя за аналогичный период 2019 года, пишет РИА Новости.

Чиновница добавила, что в РФ разработан проект закона об установлении понятия сопровождения в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документ в настоящее время находится на межведомственном согласовании. Голикова пояснила, что сопровождение подразумевает различные виды помощи выпускникам детских домов и интернатов, а также опекунам и попечителям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что всем субъектам Российской Федерации необходимо отчитаться о готовности к вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V». Им необходимо проверить возможности хранения прививки, условия транспортировки и число обученного для вакцинации медперсонала. Об заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании с регионами России.