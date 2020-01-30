Руководитель центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов заявил, что нефтеперерабатывающую отрасль Белоруссии ждёт печальная судьба после отказа от поставок российской нефти.
По его словам, балтийский транзит не сможет решить возникшие в Минске проблемы, поскольку мощности Латвии и Литвы недостаточны для перевалки нефти. Нежизнеспособной отрасль также сделают огромные сроки доставки сырья, из-за чего НПЗ в Белоруссии не получат необходимую загрузку. Об этом Солозобов
Для того, чтобы НПЗ Белоруссии работали с минимальной загрузкой, необходимо принимать два терминала в неделю, а то, что пришло, доставляться будет в течение двух недель. Логистика не работает — экономика не работает. Доходов от такой переработки не будет, — считает эксперт.
Он отметил, что республики Прибалтики надеются только на загрузку своих портов за счёт проблем Белоруссии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил: власти продолжают переговоры о поставках нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов как с российскими, так и с альтернативными поставщиками. По его словам, в Белоруссии есть запасы, которые необходимы для поддержания объёмов переработки.
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