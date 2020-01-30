https://static.news.ru/photo/22afcc1a-4304-11ea-8cfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Александров/РИА Новости

Руководитель центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов заявил, что нефтеперерабатывающую отрасль Белоруссии ждёт печальная судьба после отказа от поставок российской нефти.

По его словам, балтийский транзит не сможет решить возникшие в Минске проблемы, поскольку мощности Латвии и Литвы недостаточны для перевалки нефти. Нежизнеспособной отрасль также сделают огромные сроки доставки сырья, из-за чего НПЗ в Белоруссии не получат необходимую загрузку. Об этом Солозобов рассказал в интервью Sputnik Латвия.

Для того, чтобы НПЗ Белоруссии работали с минимальной загрузкой, необходимо принимать два терминала в неделю, а то, что пришло, доставляться будет в течение двух недель. Логистика не работает — экономика не работает. Доходов от такой переработки не будет, — считает эксперт.

Он отметил, что республики Прибалтики надеются только на загрузку своих портов за счёт проблем Белоруссии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил: власти продолжают переговоры о поставках нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов как с российскими, так и с альтернативными поставщиками. По его словам, в Белоруссии есть запасы, которые необходимы для поддержания объёмов переработки.