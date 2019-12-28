https://static.news.ru/photo/b8780b5e-2a4a-11ea-8ce7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжёлым решением назвал договорённости по транзиту российского газа через Украину в Европу и выплату «Газпромом» $2,9 млрд «Нафтогазу» по вердикту Стокгольмского арбитража вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Несмотря на это, компромисс позволил избежать худшего сценария, сказал чиновник в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Выбор был между плохим и очень плохим. Для «Газпрома» и страны в целом $2,9 млрд — тяжёлое решение. Но потерять мы могли бы несопоставимые суммы, — пояснил Козак.

Киев и Москва договорились о транзите газа и подписали новый контракт сроком на пять лет 20 декабря. Одним из пунктов договора стал отказ от взаимных исков и выплата «Газпромом» около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Кроме того, заключено мировое соглашение по антимонопольному разбирательству против «Газпрома» на Украине. «Нафтогаз» уже 27 декабря получил все деньги.

В рамках договорённостей российский газовый гигант подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» заключит транспортное соглашение на бронирование мощностей украинской газотранспортной системы.

Риски переходного периода примет на себя украинская газовая корпорация, так как выступить компанией — организатором транзита.

Как писал NEWS.ru, 29 декабря представители России и Украины в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом российского газа.