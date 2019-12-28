Представители России и Украины в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом российского газа, сообщил украинский министр юстиции Денис Малюска.
Процесс подписания ещё не закончен, — написал он в Facebook.
Как ранее писал NEWS.ru, глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал на своей странице в Facebook, что продолжается согласование текстов соглашений о сохранении транзита газа после 1 января 2020 года, но пока ни один из них не согласован.
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