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Ректор РАНХиГС Владимир Мау сообщил, что приватизация не может решить проблем экономики России и гораздо важнее заниматься развитием конкуренции. Об этом сообщает ТАСС.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау сообщил, что приватизация не может решить проблем экономики России и гораздо важнее заниматься развитием конкуренции. Об этом сообщает ТАСС. Скептично отношусь к приватизации на данном этапе,...