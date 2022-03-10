Компания Colgate-Palmolive ограничит поставки товаров в РФ

Американская компания Colgate-Palmolive, которая владеет одноимёнными брендами средств ухода и гигиены, ограничит работу с Россией, заявил президент и генеральный директор компании Ноэль Уоллес. Он отметил, что инвестиции и вложения в рекламу уже прекращены, сообщается на сайте компании.

Мы приостановили ввоз и продажу всех товаров, кроме товаров первой необходимости для здоровья и гигиены повседневного использования, — заверил Уоллес.

По его словам, к дальнейшим действиям, «соответствующим нашим ценностям», в компании прибегнут в зависимости от развития ситуации на Украине, за которой внимательно следят.

Ранее стало известно, что японская косметическая компания Kao объявила об ограничении поставок своей продукции в РФ. Компания обещает продолжить поставлять на российский рынок только самое необходимое: это товары для обеспечения гигиены женщин и детей.