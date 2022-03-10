Японская компания Kao ограничит поставки продукции в Россию

Японская косметическая компания Kao объявила об ограничении поставок своей продукции в РФ. Это связано с событиями на Украине, пишет газета Nikkei.

Компания обещает продолжить поставлять на российский рынок только самое необходимое: это товары для обеспечения гигиены женщин и детей. Также Kao останавливает свою маркетинговую деятельность в РФ.

Накануне о приостановке поставок своей продукции в Россию сообщила другая японская косметическая компания — Shiseido. Руководство фирмы приняло решение о сворачивании инвестиций и рекламной компании в стране.

О приостановке своей деятельности на российском рынке сообщила компания Hitachi. Исключение составит только техническая поддержка электрических систем и электрооборудования.

Ранее японское правительство опубликовало перечень продукции, экспорт которой будет приостановлен в Россию в связи с ситуацией на Украине. Всего в списке 57 позиций, 31 — товары общего назначения, 26 — технологические элементы, включая программное обеспечение.