Япония опубликовала список продукции, запрещённой для ввоза в РФ

Японское правительство опубликовало перечень продукции, экспорт которой будет приостановлен в Россию в связи с ситуацией вокруг Украины. Всего в списке 57 позиций, 31 - товары общего назначения, 26 - технологические элементы, включая программное обеспечение, сообщает японский телеканал NHK.

Согласно его информации, санкции на экспорт вступят в силу 18 марта этого года. Под запретом окажутся полупроводники, устройства связи, радиолокационное и криптографическое оборудование, датчики, оптические фильтры, осциллографы, усилители сигналов и прочее оборудование.

Кроме того, в списке значатся дизельные двигатели, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолётов и их комплектующие, а также оборудование для нефтепереработки.

Ранее одна из Японских компаний Shiseido приостановила поставки в Россию своей продукции. Её руководство также приняло решение остановить инвестиции и рекламную кампанию в РФ.

Многие зарубежные компании и производители заявили, что останавливают свою деятельность в России. О временном закрытии бизнеса уже объявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Levi's, Uniliver, Procter & Gamble, Puma и многие другие.

Руководство компании «Макдоналдс» сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за событий на Украине. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.