Россия готовится ограничить импорт чешских товаров

Российские власти обсуждают возможность ввести в отношении Чехии экономические санкции, в частности, могут быть ограничены поставки товаров чешского производства. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах.
Собеседники издания
Не исключено, что под ограничения попадут поставки чешской пивной продукции. По данным издания, в прошлом году импорт пива из Чехии составил $38 млн, что на 10% больше показателей 2019 года. Доля чешского пива в общем объёме импорта составляет около 10% или 40 млн литров в год. В настоящее время в Россию поставляется около десяти брендов пива из Чехии. Общий товарооборот с Чехией составил в прошлом году $5,2 млрд.
Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия других стран. Правительству