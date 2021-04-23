Россия готовится ограничить импорт чешских товаров

https://static.news.ru/photo/7170c654-a4d0-11eb-ba77-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти обсуждают возможность ввести в отношении Чехии экономические санкции, в частности, могут быть ограничены поставки товаров чешского производства. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах.

Собеседники издания отметили , что ограничения могут коснуться любой отрасли, но при составлении перечня товаров власти намерены руководствоваться принципом «не навредить себе». Альтернативные ответные меры рассматриваются, так как симметрично отреагировать на действия Праги не получается. По словам источника, в таком случае пришлось бы выслать «всех чехов вместе с послом», что может привести к разрыву дипотношений.

Не исключено, что под ограничения попадут поставки чешской пивной продукции. По данным издания, в прошлом году импорт пива из Чехии составил $38 млн, что на 10% больше показателей 2019 года. Доля чешского пива в общем объёме импорта составляет около 10% или 40 млн литров в год. В настоящее время в Россию поставляется около десяти брендов пива из Чехии. Общий товарооборот с Чехией составил в прошлом году $5,2 млрд.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия других стран. Правительству поручено определить перечень таких государств, а далее — ограничить вплоть до запрета заключение трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников, на основании которых возникают трудовые отношения с физлицами, которые находятся на территории РФ и являются гражданами указанных государств.