Коллекторы получили от банков рекордный объём долгов россиян

В январе-марте банки передали коллекторам 145 млрд рублей долгов россиян. Такой показатель является трёхлетним рекордом и превышает прошлогодний на 13%, сообщает «Коммерсантъ».
Как уточняется, всего за три года в России было
Аналитики связывают рост объёма предложения долгов с увеличением просроченной задолженности на балансах банков. По их мнению, финансовые организации будут ещё активнее работать с коллекторскими агентствами, поскольку сейчас ресурсов для работы с возрастающими объемами «плохих» долгов не достаточно.
Ранее эксперт ГК «Финам» Игорь Додонов заявил, что быстрое увеличение закредитованности россиян в апреле текущего года вызывает большие опасения. При этом, по его словам, повышение спроса на кредиты говорит об улучшении ситуации в экономике.