Коллекторы получили от банков рекордный объём долгов россиян

https://static.news.ru/photo/0f7373e4-be1f-11eb-9dbb-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В январе-марте банки передали коллекторам 145 млрд рублей долгов россиян. Такой показатель является трёхлетним рекордом и превышает прошлогодний на 13%, сообщает «Коммерсантъ».

Как уточняется, всего за три года в России было реализовано 1,7 млн сделок. В первом квартале 2020 года — 1,5 млн сделок на 128 млрд рублей, а в первом квартале 2019 года — 1,4 млн на 119 млрд рублей. При этом средний объем одной сделки составляет порядка 85 тысяч рублей.

Аналитики связывают рост объёма предложения долгов с увеличением просроченной задолженности на балансах банков. По их мнению, финансовые организации будут ещё активнее работать с коллекторскими агентствами, поскольку сейчас ресурсов для работы с возрастающими объемами «плохих» долгов не достаточно.

Ранее эксперт ГК «Финам» Игорь Додонов заявил, что быстрое увеличение закредитованности россиян в апреле текущего года вызывает большие опасения. При этом, по его словам, повышение спроса на кредиты говорит об улучшении ситуации в экономике.