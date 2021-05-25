Аналитик обеспокоился ростом закредитованности россиян

https://static.news.ru/photo/9861c610-bd70-11eb-85f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов заявил, что быстрое увеличение закредитованности россиян в апреле текущего года вызывает большие опасения в связи со стагнацией их доходов. Об этом пишет Regnum.

При этом, подчёркивает эксперт, повышение спроса на кредиты говорит об улучшении ситуации в экономике. Апрельский скачок может быть вызван майскими праздниками, приобретением турпутёвок, товаров для дачи, спорта и отдыха. Кроме того, повысило спрос на кредиты приобретение гражданами нового жилья.

По словам Додонова, в ближайшее время спрос на кредиты снизится из-за нормализации монетарной политики ЦБ и введения таких мер, как повышение надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам и повышение коэффициентов риска по ипотеке.

Ранее сообщалось, что средний размер выданных россиянам в апреле потребительских кредитов достиг рекордного показателя в 317,7 тысячи рублей. Так, по сравнению с мартом значение выросло на 16,1%, с апреля прошлого года этот показатель увеличился на 37,6%.