Аналитик обеспокоился ростом закредитованности россиян

Аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов заявил, что быстрое увеличение закредитованности россиян в апреле текущего года вызывает большие опасения в связи со стагнацией их доходов. Об этом пишет Regnum.
При этом,
По словам Додонова, в ближайшее время спрос на кредиты снизится из-за нормализации монетарной политики ЦБ и введения таких мер, как повышение надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам и повышение коэффициентов риска по ипотеке.
Ранее сообщалось, что средний размер выданных россиянам в апреле потребительских кредитов достиг рекордного показателя в 317,7 тысячи рублей. Так, по сравнению с мартом значение выросло на 16,1%, с апреля прошлого года этот показатель увеличился на 37,6%.