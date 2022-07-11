Китайский эксперт назвал последствия ограничения цен на российскую нефть Китайский эксперт Боцян предрек рост инфляции из-за ограничения цен на российскую нефть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничение цен на российскую нефть, обсуждаемое Западом, еще сильнее нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей и спровоцирует колебания их стоимости, что приведет к росту глобальной инфляции и замедлению восстановления мировой экономики, пишет в статье для издания «Хуаньцю шибао» декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян. По его данным, эскалация энергетической войны между Россией и Западом может привести к кардинальным изменениям в структуре глобального энергоснабжения.

Как отмечает эксперт, обсуждаемые Западом ценовые ограничения приведут к тому, что Москва сократит добычу нефти примерно на пять миллионов баррелей в сутки без серьезного ущерба для собственной экономики. Рост цен на нефть в такой ситуации неизбежно ухудшит положение мировой экономики, на которую уже давит огромная инфляция.

Этот ценовой потолок еще больше нарушит глобальную цепочку поставок энергоносителей и спровоцирует крайнюю волатильность дальнейших цен на них, что, в свою очередь, приведет к росту глобальной инфляции и замедлению восстановления экономики, — указывает Боцян.

Ранее политолог Владимир Соломонов заявил, что для установления предельных цен на российскую нефть в районе $40–60 за баррель Западу нужно добиться того, чтобы подобные ограничения поддержали ближайшие партнеры РФ в энергетической сфере — Индия и Китай. Однако, по его мнению, Пекин и Нью-Дели не станут «испытывать судьбу», так как они и так покупают отечественную нефть с большой скидкой.