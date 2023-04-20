Китайцы многократно нарастили вывоз кедрового ореха и леса из Бурятии За три месяца из Бурятии в КНР вывезли 5,4 тысячи тонн кедрового ореха

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За три первых месяца 2023 года экспорт кедрового ореха из Бурятии в Китай составил 5,4 тысячи тонн, также на экспорт в КНР отправлено 145 тысяч кубометров лесоматериалов, сообщили «МК в Бурятии» в региональном управлении Россельхознадзора. При этом за весь прошлый год экспорт бурятского ореха в КНР составил 969 тонн, лесопродукции — 85 тысяч кубометров.

По данным ведомства, основной объем экспорта приходится на пиломатериалы, достигая 85% от общего объема вывозимой лесопродукции. Экспорт круглого леса составил более 21 тысячи кубометров.

Ранее ФБГУ «Рослесинфорг» привело данные, согласно которым по итогам 2022 года экспорт российского необработанного леса сократился на 70%. Общий объем поставленной продукции составил 3,5–3,8 млн кубометров против 27,1 млн кубометров годом ранее. Основными закупщиками необработанного российского леса в 2022 году были Китай, Финляндия и Белоруссия.

Несмотря на заинтересованность КНР в российском дереве, поставки в эту страну также упали на 63% — до 2,25 млн кубометров. При этом продажи леса из России увеличились в ОАЭ (на 53%, до 4,6 тысяч кубометров), Южную Корею (на 106%, до 6,3 тысяч кубометров) и Маршалловы острова (на 76%, до 3,64 тысяч кубометров).