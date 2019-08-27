https://static.news.ru/photo/4867f66e-c954-11e9-b83e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Торговое соглашение о поставке в Китай оленьего и коровьего мяса, пантов и рогов заключили КНР и Россия.

Решение было принято на восьмом заседании Российско-Китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции в Циндао, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, министр промышленности и торговли не видит смысла во введении полного запрета на экспорт леса в Китай. По мнению Дениса Мантурова, сейчас важнее наращивать товарооборот.