Торговое соглашение о поставке в Китай оленьего и коровьего мяса, пантов и рогов заключили КНР и Россия.
Решение было принято на восьмом заседании Российско-Китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции в Циндао, сообщает РИА
Как писал News.ru ранее, министр промышленности и торговли не видит смысла во введении полного запрета на экспорт леса в Китай. По мнению Дениса Мантурова, сейчас важнее наращивать товарооборот.