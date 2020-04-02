Китай будет покупать нефть для госрезервов на фоне падения цен

https://static.news.ru/photo/96729034-74b3-11ea-a1df-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китай планирует начать покупку нефти для государственных резервов после резкого снижения цен на сырьё на 60%.

Крупнейший в мире импортёр нефти пользуется преимуществом от снижения стоимости нефти на 60% в этом году, чтобы купить более дешёвые баррели для своих запасов, — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Пекин поручил своим ведомствам начать наполнять хранилища и использовать опционы, чтобы зафиксировать текущие низкие цены.

Кроме того, Китай может призвать компании наполнять их собственные резервуары.

Как ранее писал NEWS.ru, сильный ценовой всплеск на рынке нефти неизбежен, если отрасль будет недофинансирована, а работа по новым месторождениям прекращена. Такого мнения придерживается президент России Владимир Путин.