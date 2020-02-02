Россия преодолела последствия мирового финансового кризиса и смогла создать резервы, позволяющие обеспечить выполнение социально-экономических гарантий.
Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко
Это значит, что страна справилась с мировым финансовым кризисом и его последствиями и даже в условиях санкций создала необходимые условия и подушку безопасности для того, чтобы обеспечить гарантии для людей, — заявил замглавы президентской администрации.
Как ранее сообщал NEWS.ru, прогноз мультимиллионера Джима Роджерса предрёк миру тяжелейший финансовый кризис до 2025 года. Роджерс является одним их крупнейших держателей российских ценных бумаг и инвестором в российские проекты.
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