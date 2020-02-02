https://static.news.ru/photo/731c2a5e-45b1-11ea-b454-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кириенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия преодолела последствия мирового финансового кризиса и смогла создать резервы, позволяющие обеспечить выполнение социально-экономических гарантий.

Замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко озвучил такую позицию в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Он напомнил о словах главы государства Владимира Путина в послании Федеральному собранию об обязательной индексации пенсий. Кириенко посчитал, что подобное заявление президента не могло прозвучать пять лет назад.

Это значит, что страна справилась с мировым финансовым кризисом и его последствиями и даже в условиях санкций создала необходимые условия и подушку безопасности для того, чтобы обеспечить гарантии для людей, — заявил замглавы президентской администрации.

Как ранее сообщал NEWS.ru, прогноз мультимиллионера Джима Роджерса предрёк миру тяжелейший финансовый кризис до 2025 года. Роджерс является одним их крупнейших держателей российских ценных бумаг и инвестором в российские проекты.