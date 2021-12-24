«Кина не будет»: дешёвое электричество кончилось

Власти российских регионов получили право самостоятельно устанавливать льготные тарифы на электроэнергию. Фактически это означает, что потребители, превысившие установленную норму киловатт-часов, начнут платить по повышенным тарифам. Хотя в ФАС и Минэнерго заверяют, что реформа не приведёт к удорожанию электричества для всех. Власти таким образом пытаются пресечь злоупотребления со стороны майнеров криптовалюты, которые платят «за свет» по низким ценам. Однако проблема в том, что начать злоупотреблять могут региональные администрации, получившие флаг в руки. Так считают специалисты.

Дифференцированный подход

Правительство предоставило регионам право дифференцировать тарифы на электроэнергию для населения в зависимости от объёмов потребления. Об этом свидетельствуют поправки к постановлению правительства, опубликованные на портале правовых актов.

Из документа следует, что регион при желании будет самостоятельно устанавливать минимальный объём электроэнергии, который можно получить по льготному тарифу. Он же вправе теперь определять разные тарифы для отдельных групп населения.

До сих пор такая система действовала только в Крыму и Севастополе. Например, при потреблении до 150 киловатт-часов в месяц ставка тарифа равна 3,3 рубля за один киловатт-час, при потреблении до 800 киловатт-часов — 4,2 рубля, а свыше этого порога — уже 5,53 рубля.

Теперь дифференцированные тарифы могут применять все регионы страны. Правда, методика вычисления предельного объёма потребления электроэнергии ещё не разработана. По данным газеты «Коммерсант», объём льготного потребления, скорее всего, окажется выше ранее обсуждаемых параметров. Так, в 2018 году правительство предлагало установить социальную норму на уровне до 300 киловатт-часов в месяц, затем тариф предлагалось повысить, а при потреблении более 500 киловатт-часов — установить на «экономически обоснованном уровне». Сейчас в многоквартирных домах и частном секторе доля потребителей с потреблением свыше 600 киловатт-часов в месяц составляет около 40% общего объема.

Sina Schuldt/ТАСС

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пожаловался вице-премьеру Александру Новаку, курирующему ТЭК, на подпольных майнеров криптовалюты в частном секторе, которые покупают электроэнергию по низким тарифам для населения. В Иркутской области это 0,86 рубля за один киловатт-час при средних по России 4,25 рубля. В качестве решения проблемы Кобзев предложил дифференцировать тарифы для населения по примеру Крыма и Севастополя.

Майнеры, опрошенные NEWS.ru, с долей иронии оценили новацию, которая может повлиять на их доходы.

Прикольно. Значит, наше волшебное правительство, которое не в состоянии определиться с понятием крипты, решило подобраться к нам с другой стороны, так сказать, перекрыть кислород по электроэнергии, — комментирует майнер Максим.

По его словам, математика простая:12 видеокарт (каждая по 150 ватт), в месяц (24/30) «нажигают» 1296 киловатт-часов. При тарифе 5,53 руб/кВт.ч это чуть более семи тысяч рублей в месяц. «Грязными» при таких объемах майнинга выходит около 45 тысяч. Допустим, минимальный объём энергопотребления, который будет оплачиваться по льготному тарифу 4 рубля, составит 500 киловатт-часов, а всё что свыше — по 7 рублей. Соответственно, расходы на электроэнергию такой фермы вырастут до 8 тысяч в месяц. Чистый доход, наверное, уменьшится, но будущее всё равно за криптой, считает майнер Андрей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что не запрещено, то разрешено

Борьба с подпольными фермами по майнингу не приведёт к росту тарифов для населения, успокаивают в Минэнерго и ФАС. Тарифы для населения «будут установлены с учётом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан», пояснили «Коммерсанту» в антимонопольном ведомстве. В Минэнерго подчеркнули, что они регулируются государством, а «предельные уровни роста определяет ФАС на основании прогноза социально-экономического развития». В «Сообществе потребителей энергии» тоже видят одни плюсы в дифференцированном подходе, считая, что инструмент защитит льготные тарифы «от коммерческого использования». А вот эксперты, опрошенные NEWS.ru, в этом не так уверены.

Хотя индустрия майнинга криптовалют существует в России как бы в серой зоне, майнинг новым законом 2021 года «О цифровых финансовых активах» не запрещён, напоминает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. По его словам, и самого термина «майнинг» в этом законе вообще нет, и каких-либо наказаний за подпольное и очень энергозатратное выполнение работ по криптографическим вычислениям не предусмотрено.

В принципе, добытчики биткоинов и других цифровых инструментов могут сейчас свободно зарегистрироваться как ИП, выплачивая соответствующие налоги, официально расплачиваясь за электроэнергию по самым обычным тарифам, — говорит аналитик.

И если даже соответствующие службы выявят лавинообразный рост потребления электричества в конкретном случае, то привлечь майнера будет не за что, да и незачем. Важнее иметь инструмент, чтобы заставить его платить за потреблённую энергию больше, считает Пушкарёв.

Майнеры стали головной болью не только для России, замечает эксперт в области ЖКХ, директор АНО «Организация народного контроля» Наталья Чернышева. И сегодня по числу добытчиков криптовалют Россия уступает только США и Казахстану, хотя точное число майнеров не знает никто. В начале 2020 года, по некоторым данным, в нашей стране насчитывалось около 140 тысяч майнеров, и сегодня, очевидно, эта цифра существенно выше.

Майнеры действуют по принципу «что не запрещено, то разрешено». Отследить майнинговые фермы соответствующим органам вполне реально, и не очень понятно, почему этим до сих пор никто всерьёз не занимается, — рассуждает Чернышева.

А ведь нелегальный майнинг — это реальная угроза для рядовых потребителей. Резкий рост потребления электроэнергии приводит к перегрузке сетей, авариям, сбоям и отключениям, добавляет эксперт. В этом смысле регулировать их деятельность необходимо, но вот только инструменты и меры регулирования нужно выбирать более тщательно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Повод злоупотреблять

Тот факт, что этот вопрос отдали на откуп регионам, экспертов не удивляет. Предельные нормы потребления электричества по льготным тарифам не могут быть одинаковыми на Камчатке и Сахалине и, например, в центральных областях России, где и цена многих обычных продуктов отличается в разы, а значит, очень заметно отличаются и стандарты, что такое «дёшево» и «дорого», объясняет Пушкарёв. А потому каждая область или край лучше определит, от какого уровня расхода электричества его стоит считать действительно завышенным и какую плату там вводить за явно избыточные киловатт-часы.

Поправки позволят регионам более гибко регулировать тарифы на электроэнергию в зависимости от установленной нормы минимального потребления, положенной по льготному тарифу, соглашается доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов. По его словам, это позволит в большей степени проработать экономику тарифа в зависимости от социально-экономического положения региона, обеспеченности инфраструктурой, необходимости поддержки отдельных социальных групп.

А вот преподавателя школы бизнеса «Синергия» кандидат экономических наук Даниил Петухов не исключает злоупотребления со стороны регионов. В России предпочитают искать не простые пути, а те, которые позволяют извлекать из должностей ренту и монополизировать рынки, замечает эксперт.

Всё будет зависеть от субъекта Федерации. То, что злоупотребления будут, можно даже не сомневаться, а вот в каких именно регионах и насколько существенными они окажутся, на данный момент сказать сложно. Представляется, что это будет зависеть от электоральной «независимости» региона, — рассуждает Петухов.

Похожего мнения придерживается и Наталья Чернышева, проводя аналогию с ситуацией вокруг ежегодного роста тарифов ЖКХ. Дело в том, что ежегодно в среднем по России тарифы на услуги ЖКХ растут не более чем на уровень инфляции, однако в отдельных регионах они заметно превышают его.

Непонятно, почему для жителей Кировской области в 2022 году тарифы ЖКХ вырастут на 4%, а для жителей Кирова — уже на 8%. Для некоторых жителей Воронежа стоимость услуг повысится на 9,1%. Таких вещей быть вообще не должно, — возмущается эксперт.

Как определить тот порог, после преодоления которого гражданам придётся платить за электроэнергию больше? Величина эта должна быть не меньше того, сколько реально потребляет как минимум 50% населения страны, считает Чернышева. При этом максимально допустимое значение должно быть установлено не на региональном, а именно на федеральном уровне.

Все люди равны. И жители одного региона ничем не отличаются от жителей другого. И если где-то требуется провести модернизацию теплосетей, то делать это надо не за счёт потребителей, а за счёт бюджета. Все «региональные особенности» должно компенсировать государство, — считает Чернышева.

Но прежде, напоминает эксперт, необходимо провести полный аудит тарифов ЖКХ в целом и электроэнергии в частности, ведь мы до сих пор мы не знаем, за что платим. Есть мнение, что на клеммах электростанций стоимость электроэнергии в 4–5 раз ниже, чем те суммы, которые оплачивают конечные потребители. Причиной тому может быть и огромное число посредников, которых следовало бы «вычищать», и излишние аппетиты отдельных поставщиков.

Вопрос в том, готовы ли чиновники всерьёз заняться этим вопросом. Пока, видимо, проще объявить войну майнерам и повысить цены для всех, кто потребляет больше положенного.