Казахстан подтвердил своё участие во встрече ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/4d6e84d6-78c5-11ea-9c07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казахстан примет участие в министерской встрече ОПЕК+, которая запланирована на 9 апреля в формате видеоконференции.

В пресс-службе Министерства энергетики республики подчеркнули, что страна является приверженцем конструктивного диалога и всегда выполняет принятые на себя обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.

Ранее NEWS.ru писал, что в российском Минэнерго подтвердили участие страны в заседании ОПЕК+ 9 апреля.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.