Казахстан подтвердил своё участие во встрече ОПЕК+

Казахстан примет участие в министерской встрече ОПЕК+, которая запланирована на 9 апреля в формате видеоконференции.
В пресс-службе Министерства энергетики республики подчеркнули, что страна является приверженцем конструктивного диалога и всегда выполняет принятые на себя обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.
Ранее NEWS.ru писал, что в российском Минэнерго подтвердили участие страны в заседании ОПЕК+ 9 апреля.
С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.
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