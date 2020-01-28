https://static.news.ru/photo/33a65888-4190-11ea-9457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство энергетики Казахстана ведёт переговоры с Белоруссией по поводу возможных поставок нефти железнодорожным транспортом и по системе трубопроводов.

По словам казахстанского вице-министра энергетики Мурата Журебекова, поставки могут осуществляться по нефтепроводам «Атырау — Самара» и «Дружба».

При этом он отметил, что в Нур-Султане не обсуждали с Москвой вопрос поставок нефти в Белоруссию.

Мы с российской стороной переговоров не вели, потому что транспортировка нефти в Белоруссию через систему «Дружба» была инициативой Белоруссии, — уточнил Журебеков.

Вице-премьер добавил, что данный вопрос должен решаться Минском и Москвой, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба России надеется на принятие в ближайшее время решения по тарифу на транзит российской нефти через Белоруссию. По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, итоговая величина тарифа будет зависеть от того, придут ли обе стороны к окончательному пониманию согласованных расходов по транспортировке.