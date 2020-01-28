Министерство энергетики Казахстана ведёт переговоры с Белоруссией по поводу возможных поставок нефти железнодорожным транспортом и по системе трубопроводов.
По словам казахстанского вице-министра энергетики Мурата Журебекова, поставки могут осуществляться по нефтепроводам «Атырау — Самара» и «Дружба».
При этом он отметил, что в Нур-Султане не обсуждали с Москвой вопрос поставок нефти в Белоруссию.
Мы с российской стороной переговоров не вели, потому что транспортировка нефти в Белоруссию через систему «Дружба» была инициативой Белоруссии, — уточнил Журебеков.
Вице-премьер добавил, что данный вопрос должен решаться Минском и Москвой,
Ранее NEWS.ru писал, что Федеральная антимонопольная служба России надеется на принятие в ближайшее время решения по тарифу на транзит российской нефти через Белоруссию. По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, итоговая величина тарифа будет зависеть от того, придут ли обе стороны к окончательному пониманию согласованных расходов по транспортировке.
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