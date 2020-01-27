Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России надеется на принятие в ближайшее время решения по тарифу на транзит российской нефти через Белоруссию.
По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, итоговая величина тарифа будет зависеть от того, придут ли обе стороны к окончательному пониманию согласованных расходов по транспортировке.
Он отметил, что цена должна меняться по формуле: прогнозная инфляция в России плюс не более 3%. По прогнозам, инфляция составит 3%,
Ранее NEWS.ru писал, что Россия и Белоруссия не смогли договориться о размере повышения тарифа на транспортировку нефти в Европу. Минск хочет повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6%, включив в плату недополученную выручку от прошлогодней аварии на нефтепроводе «Дружба». В случае если сторонам не удастся договориться до 1 февраля, то тариф автоматически вырастет на 6,8%.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен