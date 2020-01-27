https://static.news.ru/photo/f2cf3d1a-cc60-11e9-b76c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России надеется на принятие в ближайшее время решения по тарифу на транзит российской нефти через Белоруссию.

По словам замглавы ФАС Анатолия Голомолзина, итоговая величина тарифа будет зависеть от того, придут ли обе стороны к окончательному пониманию согласованных расходов по транспортировке.

Он отметил, что цена должна меняться по формуле: прогнозная инфляция в России плюс не более 3%. По прогнозам, инфляция составит 3%, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия и Белоруссия не смогли договориться о размере повышения тарифа на транспортировку нефти в Европу. Минск хочет повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6%, включив в плату недополученную выручку от прошлогодней аварии на нефтепроводе «Дружба». В случае если сторонам не удастся договориться до 1 февраля, то тариф автоматически вырастет на 6,8%.