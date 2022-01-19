Казахстан и Башкирия разработали план сотрудничества

Фото: Правительство Башкортостана

Выключить «Северный поток — 2» невозможно, так как он ещё не запущен, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Daily Moscow. Так он прокомментировал угрозы канцлера Германии Олафа Шольца в отношении газопровода.

России регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит. Коммерческий международный проект «Северный поток — 2» отключить невозможно, потому что его ещё не включили. И то, что его не включили, на самом деле...