Казахстан и Башкирия разработали план сотрудничества

Глава Башкортостана Радий Хабиров и министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов обсудили сотрудничество республики и страны. Была разработана дорожная карта на 2022-2024 годы, предполагающая около 80 млрд инвестиций.
С Казахстаном сотрудничают 84 региона России, и Башкортостан сейчас выбивается в лидеры. Если мы будем ежегодно запускать по одному совместному проекту на территории Башкортостана и Казахстана, то это будет очень хороший результат сотрудничества. А торговое представительство готово поддержать все ваши начинания, — сказал торговый представитель России в Казахстане Андрей Бабко.
Министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов рассказал, что основными направлениями сотрудничества являются инвестиционная деятельность, торгово-экономическая сфера, транспорт и туризм, агропромышленный комплекс, промышленность, образование и культура, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство.
Также был представлен проект строительства в Башкортостане завода ориентированно-стружечных плит, которым заинтересовалась казахстанская компания «MEGA SMART». Реализовать его планируют в 2022-2027 годах.
Ранее мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в части формирования общего электроэнергетического рынка. Уточняется, что его формирование будет происходить поэтапно.