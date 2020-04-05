Канада и США могут ввести пошлины на нефть из России

https://static.news.ru/photo/0f8df588-7713-11ea-9f53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти нефтедобывающей канадской провинции Альберта ведут переговоры с Соединёнными Штатами по поводу введения пошлин на импортируемую из России и Саудовской Аравии нефть. Это может произойти, если страны не смогут быстро заключить сделку, которая положит конец ценовой войне.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Джейсона Кенни, Альберта уже выразила готовность сотрудничать с картелем в том, что касается сокращения добычи топлива. Кенни также сообщил о намерении участвовать в онлайн-конференции ОПЕК+, которая состоится на следующей неделе. Премьер дал понять, что провинция может самостоятельно определять политику в отношении добычи нефти, но введение совместных с США пошлин требует согласования с федеральными властями.

Специалисты Минэнерго США в настоящее время рассматривают вопрос, смогут ли пошлины на нефть примирить Россию и Саудовскую Аравию, но пока эти обсуждения носят предварительный характер.

Как писал NEWS.ru, американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что существует вероятность ввода дополнительных пошлин на импорт нефти в США. Такая мера, возможно, будет принята для защиты энергетического сектора страны в связи с кризисом. По его словам, из-за падения цен на нефть «невероятно сильно» страдают и Россия, и Саудовская Аравия, а ущерб от их спора ощущается во всём мире.