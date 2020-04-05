Канада и США могут ввести пошлины на нефть из России

Власти нефтедобывающей канадской провинции Альберта ведут переговоры с Соединёнными Штатами по поводу введения пошлин на импортируемую из России и Саудовской Аравии нефть. Это может произойти, если страны не смогут быстро заключить сделку, которая положит конец ценовой войне.
Как
Специалисты Минэнерго США в настоящее время рассматривают вопрос, смогут ли пошлины на нефть примирить Россию и Саудовскую Аравию, но пока эти обсуждения носят предварительный характер.
Как писал NEWS.ru, американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что существует вероятность ввода дополнительных пошлин на импорт нефти в США. Такая мера, возможно, будет принята для защиты энергетического сектора страны в связи с кризисом. По его словам, из-за падения цен на нефть «невероятно сильно» страдают и Россия, и Саудовская Аравия, а ущерб от их спора ощущается во всём мире.
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