Какой сейчас курс доллара в РФ: что с евро, прогнозы и советы экспертов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Банк России установил на 15–17 июня 2024 года официальный курс доллара на уровне 89,0658 рубля, а курс евро поднялся до 95,1514 рубля. Что будет с российской валютой в ближайшее время?

Что ждет доллар и евро в июне

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отметила, что после того как МосБиржа приостановила торги долларами и евро, акции самой биржи и ее крупных игроков начали резко падать, но сейчас ситуация стабилизировалась.

«От негатива на финансовых рынках, связанного с запретом торгов по доллару и евро на МосБирже, не осталось и следа. Рынок, привыкая жить в новой реальности, вновь ориентируется преимущественно на корпоративные новости. Биржевой курс юаня к рублю вырос сразу на 18 копеек, до 12,29 рубля. На внебиржевом рынке доллар США подорожал на 1 рубль 32 копейки, до 89,20 рубля, в то время как евро вырос на 97 копеек, до 95,33 рубля», — пояснила аналитик в беседе со «Свободной прессой».

По словам Мильчаковой, рубль в ближайшее время серьезно не упадет на внебиржевом рынке.

«Ожидаем, что в понедельник индекс МосБиржи может двигаться в коридоре 3150−3250 пунктов. Курс юаня ожидаем в диапазоне 12,1−12,5 рубля. На внебиржевом рынке доллар США может торговаться в интервале 88−91 рубль, евро — в коридоре 94−97 рублей», — резюмировала эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев считает, что резкого обвала национальной валюты ждать не стоит, потому что торги долларами и евро на МосБирже — это не единственный функционал, которым она обладает.

«Если брать глобально, никакого обвала рубля не будет. Это событие не способно к этому привезти. У нас сейчас достаточно высокая насыщенность рынка долларами и евро за счет продления указа президента о репатриации валютной выручки и обязательной продажи этой выручки экспортерами. Конечно, для участников международной торговли сами расчеты удлинятся, усложнятся. Это будет занимать больше времени, сложностей станет больше», — сказал он в комментарии для издания «Вести Московского региона».

Укрепится ли рубль в июле и августе

Начальник отдела банков и денежного рынка инвестиционной компании «Велес Капитал» Юрий Кравченко предположил, что сейчас российская валюта имеет шансы для обновления максимумов начала 2024 года, когда доллар стоил около 87 рублей. При этом какое-то время рубль сможет удерживать занятые позиции

По его словам, в июле и августе российская валюта может вернуться на прежние позиции по отношению к доллару и евро.

Также на рубль в июле окажут воздействие цены на нефть, поскольку их недавнее снижение может сократить приток экспортной выручки в летние месяцы по сравнению с весенними, отметил аналитик.

«В то же время сложности с оплатой импорта, вероятно, сохранятся, что будет ограничивать потери рубля. В июле доллар будет торговаться в диапазоне 89–91 рубль, евро — 95–97 рублей», — спрогнозировал Кравченко в разговоре с РБК.

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