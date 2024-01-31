Какой сейчас курс доллара в РФ: что с евро, прогнозы экспертов на февраль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 31 января 2024 года, составляет 89,2887 рубля, официальный курс евро — 96,7895 рубля. Что будет с российской валютой в этом году, какие последние новости известны?

Укрепится ли рубль в феврале, что говорят экономисты

Бывший старший вице-президент банка «Открытие» экономист Константин Церазов заявил, что в нынешней ситуации курс рубля выглядит довольно «справедливым».

«С одной стороны, счет текущих операций РФ находится неподалеку от многолетних минимумов, что является негативным фактором для российской валюты. С другой — высокая ключевая ставка должна способствовать сокращению импорта в текущем квартале, что позитивно для рубля», — пояснил он в разговоре со «Свободной Прессой».

Церазов предполагает, что в феврале рубль по отношению к доллару и евро будет находиться примерно в таком же диапазоне.

«Поэтому в феврале доллар и евро, вероятно, продолжат колебаться в сложившихся диапазонах 87−90 и 95−98 соответственно (или чуть более широких). При этом весьма вероятны краткосрочные всплески волатильности в случае новых комментариев представителей власти относительно продления/непродления срока обязательной продажи валютной выручки. Само решение по этому вопросу, вероятно, будет принято позже», — спрогнозировал он.

Руководитель департамента аналитики КА «Платформа» Сергей Лысаков заявил, что рубль в ближайшем месяце будет стабилен, но и сильного укрепления жать не стоит.

«Российская валюта вернулась в привычный для себя диапазон 89–92 рубля за доллар. Вероятнее всего, она и проведет в нем большую часть февраля. В январе мы видели попытки рубля закрепиться ниже 88 рублей за доллар, но они не увенчались успехом. Это указывает на вероятное исчерпание возможностей для дальнейшего укрепления национальной валюты», — добавил аналитик в комментарии Bankiros.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с рублем в 2024 году

Генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов считает, что российская валюта в течение всего года будет находиться в диапазоне 88–95 рублей за доллар, если не произойдет никаких кардинальных скачков.

«Полагаю, что курс рубля, если будет продолжаться поддержка со стороны правительства, даже при неблагоприятном сценарии в экономике может быть в течение года в районе 100–105, при нормальных условиях — 88–95 рублей за доллар», — уточнил эксперт.

Также Диашов пояснил, что в январе рубль укреплялся в основном из-за ключевой ставки и объемов экспорта.

«C утра 29 января курс рубля к доллару был выше 91, к вечеру он опустился на отметку 89,61. Думаю, что этот откат связан с продажей валютной выручки экспортерами. Мы наблюдаем такие скачки несколько раз в неделю. Именно поэтому такие предположения. Никакие иные события, которые могли бы повлиять на курс, в последнее время не происходили», — подчеркнул генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» в беседе с РИАМО.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин уверен, что в 2024 году рубль покажет себя стабильно, потому что положительная динамика сохраняется уже несколько месяцев.

«В последние дни января мы не увидели значительного укрепления курса рубля, хотя ожидался рост объемов продаж валюты от экспортеров в конце месяца для уплаты декабрьского НДПИ и налога на сверхприбыль за 2023 год. Вместе с этим до 6 февраля ЦБ РФ ежедневно продает иностранную валюту (китайские юани) и золото на сумму 16,5 миллиарда рублей — это значимая величина, которая в январе держала курс российской валюты в стабильном состоянии», — сказал эксперт, сообщает сервис Banki.ru.

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