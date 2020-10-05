Какие продукты и товары подорожают к зиме

Падение курса рубля, снижение урожая отдельных культур, а также импортозамещение будут провоцировать рост цен до конца года. В «красном» списке прежде всего импортные товары, а так же отечественная молочная продукция и мясо. Вторая волна коронавируса и новые ограничительные меры могут подтолкнуть вверх ценник на плодоовощную продукцию. NEWS.ru выяснил, какие ещё неприятные сюрпризы ждут на прилавках рядового потребителя.
Главным фактором, влияющим на подорожание товаров и продуктов в России этой осенью эксперты называют падение курса рубля по отношению к мировым валютам. Так, с начала лета доллар подорожал к национальной валюте примерно на 15%. К зиме стоимость импортных товаров скорее всего отыграет эту цифру. Кроме того, Минфин с нового года ограничивает беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах до 50 евро (1 января 2022 года этот порог снизится до 20 евро). Часть онлайн-магазинов может заведомо повысить ценник на импортные товары, дабы компенсировать падение покупок в начале следующего года.
От второй волны коронавируса и введения новых жёстких ограничительных мер пострадают в первую очередь малые и средние сельхозпроизводители, рассказал NEWS.ru кандидат экономических наук Игорь Абакумов.
Первая волна сделала своё чёрное дело. Нас ожидает весьма значительное сокращение сезонных овощей и фруктов. Вторая волна добьёт тех, кто ещё жив. Как известно, рынок не терпит пустоты, и эта пустота будет замещаться импортом.
Негативную роль для конечного потребителя по-прежнему играет дешевеющий рубль. Так, немалая часть продуктов питания производится с использованием импортного сырья, субстанций и улучшителей. Порядка 70% оборудования в пищевой промышленности импортное, а в мясной промышленности — и вовсе почти 100%. И это оборудование требует ремонта, обслуживания, замены за дорожающую валюту.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая согласилась, что эффект от ослабления рубля в наибольшей мере может отразиться на ценах импортируемых товаров.
Мы ожидаем роста цен на всё, что так или иначе связано с импортом и отчасти с логистической составляющей. Это фрукты, мясо крупного рогатого скота. На ажиотажном спросе возможен кратковременный рост спроса на крупы.
По оценке доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Марии Долговой, россияне могут ощутить рост цен на молочную и мясную продукцию, причём говядина будет дорожать быстрее, чем свинина и птица.
Весной и в начале лета производители закупали по новым ценам добавки для корма, частично и сами корма. Совсем скоро на наших прилавках окажется та продукция животноводства, которая была выращена с учётом подорожавших компонентов. У производителей молока есть такой показатель как индекс себестоимости молочной продукции. В этом году рост данного индекса выше, чем в предыдущие годы. Если дорожает сырое молоко, ожидайте роста цен на всю кисломолочную продукцию, отчасти на детское питание.
При этом эксперт отметила, что в начале октября закончились кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса. Напомним, в апреле вступил в силу закон, призванный помочь предпринимателям, пострадавшим из-за ситуации с распространением коронавируса. Закон предусматривал получение отсрочки для платежей по кредитам на полгода. Решения о продлении этого периода не принято. Сельхозпроизводителям, взявшим кредит минувшей весной и столкнувшихся с ростом затрат, будет довольно сложно возвращать заёмные средства.
Может возникнуть ситуация, при которой животноводам придётся забивать скот, чтобы выплатить кредит. С одной стороны, это увеличит предложение мяса на рынке и цены немного снизятся, однако впоследствии в результате снижения поголовья скота и сокращения предложения мы опять увидим рост цен, — сказала Долгова.
В целом аналитики прогнозируют инфляцию по итогам года на уровне 3,5-4,5%. И вовсе не роста цен стоит опасаться рядовым потребителям в случае, если Россию накроет вторая волна пандемии. Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов не верит, что новые ограничительные меры сильно повлияют на ценники в магазинах. По его мнению, это отразится прежде всего на доходах населения. Дело не в ценах, а в нашем кошельке, подчеркнул эксперт. Россиянам стоит переживать вовсе не из-за роста цен, а из-за снижения платёжеспособности. Именно падение покупательской способности населения сможет отчасти притормозить подорожание товаров и продуктов. Только вряд ли это сильно обрадует человека, доходы которого резко упали на фоне потери работы, отмены работодателем бонусов и премий и выхода на удалёнку.
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