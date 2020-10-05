Какие продукты и товары подорожают к зиме

Падение курса рубля, снижение урожая отдельных культур, а также импортозамещение будут провоцировать рост цен до конца года. В «красном» списке прежде всего импортные товары, а так же отечественная молочная продукция и мясо. Вторая волна коронавируса и новые ограничительные меры могут подтолкнуть вверх ценник на плодоовощную продукцию. NEWS.ru выяснил, какие ещё неприятные сюрпризы ждут на прилавках рядового потребителя.

Главным фактором, влияющим на подорожание товаров и продуктов в России этой осенью эксперты называют падение курса рубля по отношению к мировым валютам. Так, с начала лета доллар подорожал к национальной валюте примерно на 15%. К зиме стоимость импортных товаров скорее всего отыграет эту цифру. Кроме того, Минфин с нового года ограничивает беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах до 50 евро (1 января 2022 года этот порог снизится до 20 евро). Часть онлайн-магазинов может заведомо повысить ценник на импортные товары, дабы компенсировать падение покупок в начале следующего года.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

От второй волны коронавируса и введения новых жёстких ограничительных мер пострадают в первую очередь малые и средние сельхозпроизводители, рассказал NEWS.ru кандидат экономических наук Игорь Абакумов.

Первая волна сделала своё чёрное дело. Нас ожидает весьма значительное сокращение сезонных овощей и фруктов. Вторая волна добьёт тех, кто ещё жив. Как известно, рынок не терпит пустоты, и эта пустота будет замещаться импортом. Игорь Абакумов кандидат экономических наук кандидат экономических наук

Негативную роль для конечного потребителя по-прежнему играет дешевеющий рубль. Так, немалая часть продуктов питания производится с использованием импортного сырья, субстанций и улучшителей. Порядка 70% оборудования в пищевой промышленности импортное, а в мясной промышленности — и вовсе почти 100%. И это оборудование требует ремонта, обслуживания, замены за дорожающую валюту.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая согласилась, что эффект от ослабления рубля в наибольшей мере может отразиться на ценах импортируемых товаров.

Мы ожидаем роста цен на всё, что так или иначе связано с импортом и отчасти с логистической составляющей. Это фрукты, мясо крупного рогатого скота. На ажиотажном спросе возможен кратковременный рост спроса на крупы. Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ»

По оценке доцента кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Марии Долговой, россияне могут ощутить рост цен на молочную и мясную продукцию, причём говядина будет дорожать быстрее, чем свинина и птица.

Весной и в начале лета производители закупали по новым ценам добавки для корма, частично и сами корма. Совсем скоро на наших прилавках окажется та продукция животноводства, которая была выращена с учётом подорожавших компонентов. У производителей молока есть такой показатель как индекс себестоимости молочной продукции. В этом году рост данного индекса выше, чем в предыдущие годы. Если дорожает сырое молоко, ожидайте роста цен на всю кисломолочную продукцию, отчасти на детское питание. Мария Долгова доцент кафедры финансов и цен имени Плеханова доцент кафедры финансов и цен имени Плеханова

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом эксперт отметила, что в начале октября закончились кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса. Напомним, в апреле вступил в силу закон, призванный помочь предпринимателям, пострадавшим из-за ситуации с распространением коронавируса. Закон предусматривал получение отсрочки для платежей по кредитам на полгода. Решения о продлении этого периода не принято. Сельхозпроизводителям, взявшим кредит минувшей весной и столкнувшихся с ростом затрат, будет довольно сложно возвращать заёмные средства.

Может возникнуть ситуация, при которой животноводам придётся забивать скот, чтобы выплатить кредит. С одной стороны, это увеличит предложение мяса на рынке и цены немного снизятся, однако впоследствии в результате снижения поголовья скота и сокращения предложения мы опять увидим рост цен, — сказала Долгова.

В целом аналитики прогнозируют инфляцию по итогам года на уровне 3,5-4,5%. И вовсе не роста цен стоит опасаться рядовым потребителям в случае, если Россию накроет вторая волна пандемии. Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов не верит, что новые ограничительные меры сильно повлияют на ценники в магазинах. По его мнению, это отразится прежде всего на доходах населения. Дело не в ценах, а в нашем кошельке, подчеркнул эксперт. Россиянам стоит переживать вовсе не из-за роста цен, а из-за снижения платёжеспособности. Именно падение покупательской способности населения сможет отчасти притормозить подорожание товаров и продуктов. Только вряд ли это сильно обрадует человека, доходы которого резко упали на фоне потери работы, отмены работодателем бонусов и премий и выхода на удалёнку.