Решение Владимира Путина, который в 2008 году занимал пост премьер-министра России, создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, заявил экс-министр финансов и действующий глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Финансовые эксперты это мнение полностью разделяют.

Я как раз хочу сказать, что он единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в своё время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 годов. В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано, — сказал Кудрин в интервью РИА Новости.

По его мнению, создание фондов «сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов».

У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно, — подчеркнул глава СП.

К началу кризиса в Стабилизационном фонде были накоплены значительные резервы, и в 2008 году правительство приняло решение разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Именно за счёт средств Резервного фонда властям удалось поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета. К 2018-му Резервный фонд был полностью исчерпан и прекратил своё существование.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время власти направляют все дополнительные нефтегазовые доходы казны в ФНБ — теперь он выполняет функцию «подушки безопасности».

По данным Минфина, объём ФНБ на 1 декабря составлял 7,9 трлн рублей, или $124 млрд.

Сегодня ФНБ формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. Фактически, он наполняется из средств федерального бюджета, подлежащих обособленному учёту и управлению, в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных накоплений россиян, а также формирования сбалансированности федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда.

Часть Фонда, номинированная в иностранной валюте и размещённая правительством на счетах в Банке России, которая инвестируется им в иностранные финансовые активы, учитывается как часть Международных резервов РФ. Часть средств ФНБ использована в проектах, недопустимых по уровню риска и ликвидности для размещения международных резервов. Таким образом, Фонд выполняет функции более рискового, но потенциально более доходного инструмента для кабмина.

Эти фонды помогают нам и сегодня

Это было на самом деле очень разумное решение — создать такую подушку безопасности. В ситуации, когда на страну падал нефтедолларовый дождь. Все страны, которые являются добытчиками и поставщиками углеводородного сырья, имеют такие фонды — начиная с Норвегии и кончая Саудовской Аравией. Александр Хандруев вице-президент Ассоциации банков России и бывший первый заместитель председателя Центробанка вице-президент Ассоциации банков России и бывший первый заместитель председателя Центробанка

Более того, говорит он, именно за счёт введённого бюджетного правила мы сейчас обеспечиваем относительную финансовую стабильность. Вице-президент Ассоциации банков России полагает, что в последние годы Россия проводить очень ответственную налогово-бюджетную и денежную политику.

И даже если при этом нет эффекта, выраженного в реальных доходах населения, то это уже вопрос другой, оговаривается Хандруев. Ведь не только монетарные стимулы приводят экономику в состояние экономического роста, но на это «работает» ещё целая совокупность факторов, включая инвестиционный климат и доверительную среду ведения бизнеса, поясняет он. Также не стоит сбрасывать со счетов воздействия санкций на нашу экономику. Ведь это очень серьёзное препятствие, когда какая-то страна имеет меньший доступ к финансовым рынкам, подчёркивает специалист.

По его мнению, ценность финансовой политики последних десяти лет заключается в том, что нашей стране удалось значительно сократить внешний долг. Причём, замечает Хандруев, наша страна его не рефинансировала, а именно сократила!

Нельзя забывать, какие были финансовые кризисы до создания Стабфонда, какая была усиленная поддержка предприятий из реального сектора экономики, резюмировал аналитик.