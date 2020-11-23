Как понять, что ваш банк скоро лопнет

Пандемия отразилась не только на физическом самочувствии россиян, но и на здоровье отечественной банковской системы. На фоне снижения ставок и оттока средств вкладчиков банки лишаются рентабельности. Несколько десятков кредитных организаций в ближайший год могут остаться без лицензии. Эксперты говорят, что ситуация не так страшна, хотя для клиентов тех банков, которые находятся на грани дефолта, она малоприятна. NEWS.ru узнал, как заранее понять, что банку может грозить крах.

По данным ЦБ, по состоянию на 1 ноября в России насчитывалось 372 кредитные организации. В ноябре только один банк лишился лицензии — Международный коммерческий банк. В целом в третьем квартале этого года лицензии были отозваны у трёх банков, ещё у шести — по решению акционеров. Последние понимают, сохранять убыточный банк — занятие мягко говоря бесполезное, а потому проще сдать лицензию.

Надо сказать, в 2020 году Банк России в отношении отзыва лицензий действовал довольно сдержанно. Для сравнения: в 2018 году он отзывал по несколько лицензий в месяц. В тот год закрылись 57 банков. В 2019 году регулятор сбавил обороты: лицензии потеряли 28 банков, что тоже, однако, не мало. Взятая на время пандемии пауза при расчистке банковского сектора, по-видимому, будет компенсирована уже в недалёком будущем.

По оценкам аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», в третьем квартале 2020 года, после прохождения первого пика пандемии коронавируса, ситуация в российском банковском секторе остается сложной. До 35 банков в течение года могут уйти с рынка, столкнувшись с дефолтом и отзывом лицензий, прогнозируют они.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кредитное качество портфелей банков в среднем не улучшилось, а у проблемных игроков не было даже «точечного повышения устойчивости». Рентабельность сектора устойчиво снижается: за последние 12 месяцев 26% действующих банков были убыточны, в январе-сентябре больше трети кредитных организаций (36%) столкнулись со снижением регулятивного капитала. При этом у 50% банков снизились остатки на вкладах населения, у 36% — на счетах бизнеса.

Аналитики отмечают, что реальный масштаб потерь по кредитному риску не отражён в отчетности полностью, а это значит, что по итогам года доля банков, испытывающих потерю собственных средств, может возрасти.

По мнению ведущего научного сотрудника МГУ Андрея Колганова, ситуация не так страшна, как представляется на первый взгляд.

Вопрос не в том, сколько банков находится под угрозой закрытия, а какова величина активов этих банков. Гораздо чувствительнее для банковской системы и для граждан было бы закрытие даже двух-трёх банков из первой десятки, нежели отзыв лицензий у нескольких десятков небольших местных банков. Хотя ситуация для вкладчиков неприятная. Андрей Колганов ведущий научный сотрудник МГУ, экономист ведущий научный сотрудник МГУ, экономист

По словам эксперта, на фоне пандемии коронавируса снижение доходности отмечают практически все банки. Объясняется это в том числе сокращением объёма потребительского кредитования, а также оттоком средств физлиц. У части россиян сократились доходы, а те, чей доход не изменился, чувствуют неуверенность в сложившейся ситуации.

Всё это приводит к оттоку вкладов из банков и попыткам гражданами эти средства альтернативным образом использовать: то ли на покупку жилья, то ли на приобретение предметов длительного пользования, то ли для инвестирования в высокодоходные финансовые инструменты, — поясняет Колганов.

Массовое бегство россиян из банков может оказаться сейчас одной из главных предпосылок для отзыва банковских лицензии, соглашается эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Люди поняли, что смысла вкладывать деньги в банки, когда они даже «не отбивают» инфляцию, нет абсолютно никакого, и начали искать альтернативные источники для консервативных инвестиций, обратив внимание на фондовый рынок с его ОФЗ и жилую недвижимость, выступив драйвером роста цен. Помимо этого, нельзя забывать, что каждое пятое предприятие прекратило своё существование за этот год, а это тоже приличная доля в прибыли банков — кредиты, расчётные счета, обслуживание, комиссии. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

По мнению специалистов, понять рискует ли банк расстаться со своей лицензией можно по нескольким признакам. Один из них — слишком привлекательные процентные ставки по вкладам и накопительным счетам. Завышенную ставку легко вычислить: достаточно сравнить предлагаемый процент по депозиту со средним значением ставки, которую устанавливает Банк России. ЦБ ориентируется на данные десяти крупнейших кредитных организаций по объёму депозитов физлиц. Например, на 22 ноября эта ставка составила 3,47%. Превышение этого значения на несколько процентных пунктов должно как минимум насторожить.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зависимость банка от средств клиентов могут выдавать предлагаемые «длинные» кредиты. Средний срок банковского кредита — 5 лет. Если кредитная организация предлагает потребительский кредит на срок, превышающий 10−15 лет, скорее всего она испытывает финансовые сложности.

По словам Алексея Кричевского, нужно отслеживать состояние банка по «инфошуму» и время от времени проверять офис на предмет изменения режима работы.

Фактически главный индикатор серьёзных проблем банка — задержки в выплатах процентов или закрытии вкладов. Кроме того, любые претензии регулятора или постановления в отношении финансовой структуры — это по сути звонок о том, что угроза внешнего управления и/или банкротства переходит из разряда гипотетической в разряд абсолютно реальной на горизонте года. Значит, все операции с этим банком нужно срочно сворачивать, — говорит эксперт.

В сложившейся экономической ситуации в стране причин для прекращения деятельности банка может быть множество. Это и отсутствие ликвидности, и незаконные операции, и отмывание преступных доходов, и проблемы с качеством активов, например, нехватка резервов из-за массовых просрочек, отмечают эксперты. Помимо этого Банк России отзывает лицензии по заявлению руководства кредитных организаций.