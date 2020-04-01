С сегодняшнего дня в РФ пенсии по государственному пенсионному обеспечению начинают индексироваться на 6,1%, в том числе начали расти и социальные пенсии. Повышение затрагивает 3,8 млн пенсионеров, в частности, 3,2 млн получателей соцпенсии, большинство из которых имеют на неё право в связи с инвалидностью и потерей кормильца.

После первоапрельской индексации средний размер соцпенсии составит 9,4-9,85 тысяч рублей. Средний размер соцпенсии детям с инвалидностью вырастет до 14,5 тысяч рублей, соцпенсии инвалидам с детства первой группы — до 14,6 тысяч рублей.

Также власти повысили пенсии и по государственному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, людей, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших из-за радиационных и техногенных катастроф, а также других категорий граждан.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, расходы на индексацию составят 2,41 млрд рублей в месяц или 21,7 млрд рублей до конца текущего года.

Вопрос выживания

Успокаивает лишь то, что индексация позволит хоть минимально повысить размер социальных пенсий, убеждена доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. В прошлом году средний размер социальных пенсий составил 9266 рублей, а индексация на 6,1% увеличит социальную пенсию в среднем на 544-567 рублей.

Конечно, эта сумма, вполне вероятно, даже не поможет в условиях роста цен, которое неизбежно будет, но у государства в условиях серьёзного кризиса и снижения доходов хватает обязательств поддерживать отдельные сферы экономики, не забывая при этом о социальных обязательствах. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова

Однако реалии таковы, говорит эксперт, что данная индексация — это и поддержание имиджа социального государства, «которое даже в условиях кризиса выполняет свои обязательства и поддерживает самые незащищённые слои населения, поэтому это и некий инструмент подготовки плебисцита к голосованию по поправкам к Конституции».

Сейчас для многих граждан, не имеющих практически никаких сбережений и источников поступления доходов, стоит вопрос выживания. Поэтому, полагает эксперт из «Плехановки», вероятно, стоило бы выплатить пенсионерам, семьям, имеющим детей, а также другим социально незащищённым гражданам определённую сумму из бюджета в виде материальной помощи, как это было уже в 2017 году.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Любви Храпылиной, не стоит ожидать, что произойдет существенное изменение материального положения получателей социальных пенсий.

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Дело в том, что такие пенсии назначаются определённым категориям граждан. Многие из них имеют права на получение иных мер поддержки со стороны государства. Совокупно эти меры в денежном выражении существенно больше, чем социальная пенсия. Любовь Храпылина профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС

В свою очередь, аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев полагает, что основным вопросом на сегодняшний день остаётся неясность, как долго продлятся кризисные явления в мировой и российской экономиках, вызванных коронавирусом, и насколько глубокими окажутся эти негативные воздействия.

Не исключено, что резервы в какой-то момент придётся тратить ускоренными темпами. Тем не менее, по состоянию на сегодняшний день, запасы достаточно существенны, чтобы выдержать негативные внешние воздействия в течение нескольких лет. Алексей Коренев аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Зато безработным помогли

Ранее правительство РФ утвердило и новый размер максимальной величины пособия по безработице. Он составляет теперь 12 130 рублей. Получателям пособия, у которых его размер был ограничен максимальной величиной, будет произведён перерасчёт с учётом нового установленного максимума. Ранее максимальный размер пособия по безработице составлял восемь тысяч рублей в месяц.

По поручению президента усилена поддержка граждан, вынужденно оставшихся без работы. Ранее максимальный размер пособия по безработице не дотягивал до уровня прожиточного минимума, равного минимальному размеру оплаты труда, — покрасовался Антон Котяков.

Максимальная величина пособия для граждан предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) также составит 12 130 рублей. Ранее максимальный размер этого пособия составлял 11 280 рублей.

В настоящее время пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного. Граждане, которые имеют стаж восемь и более лет, получают 100% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, до пяти лет — 60%.

Решение о признании гражданина безработным принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня обращения в центр занятости.