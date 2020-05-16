Кабмин выделил более 22,4 млрд руб. на выплаты борющимся с COVID-19 медикам

Правительство РФ выделило очередной транш на сумму более 22,4 миллиарда рублей регионам на выплаты медицинским работникам, которые сражаются с коронавирусом. Субъекты обязаны совершить выплаты за май.
Кроме того, кабмин принял решение рассчитывать стимулирующие доплаты медработникам, сражающимся с коронавирусом, исходя из самого факта работы с инфицированными пациентами.
Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, кабмин также утвердил, что выплаты будут полагаться и водителям скорой помощи.
Оперативное доведение финансирования позволит Минздраву и регионам заключить дополнительные соглашения и сразу же приступить к раскассированию средств и непосредственным выплатам денег врачам, — говорится на сайте правительства.
Как ранее писал NEWS.ru, Следственный комитет начал проверки в регионах России по фактам невыплаты надбавок медикам за работу с заражёнными коронавирусом. Сыщики изучают ситуацию по этому вопросу более чем в 10 субъектах РФ.
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