Кабмин выделил более 22,4 млрд руб. на выплаты борющимся с COVID-19 медикам

https://static.news.ru/photo/8c987eac-977c-11ea-a33a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ выделило очередной транш на сумму более 22,4 миллиарда рублей регионам на выплаты медицинским работникам, которые сражаются с коронавирусом. Субъекты обязаны совершить выплаты за май.

Кроме того, кабмин принял решение рассчитывать стимулирующие доплаты медработникам, сражающимся с коронавирусом, исходя из самого факта работы с инфицированными пациентами.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, кабмин также утвердил, что выплаты будут полагаться и водителям скорой помощи.

Оперативное доведение финансирования позволит Минздраву и регионам заключить дополнительные соглашения и сразу же приступить к раскассированию средств и непосредственным выплатам денег врачам, — говорится на сайте правительства.

Как ранее писал NEWS.ru, Следственный комитет начал проверки в регионах России по фактам невыплаты надбавок медикам за работу с заражёнными коронавирусом. Сыщики изучают ситуацию по этому вопросу более чем в 10 субъектах РФ.