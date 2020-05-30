Кабмин выделил более 10 млрд руб. на поддержку аэропортов

https://static.news.ru/photo/d13bd954-a240-11ea-ad7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на поддержку аэропортов в размере 10,9 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Деньги выделяются из резервного фонда по поручению президента Владимира Путина. Росавиация будет контролировать целевое использование средств.

Российские аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат субсидии от государства. На эти цели направляется 10,9 миллиарда рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Также отмечается, что выделенные деньги могут быть использованы на выплату зарплат всем сотрудникам, кроме руководящего состава и советов директоров.

Как ранее писал NEWS.ru, работающие с коронавирусными больными медики получат федеральные выплаты на общую сумму 12,6 млрд рублей, говорится в постановлении правительства.