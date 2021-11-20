Кабмин выделил 1,4 млрд рублей аграриям Дальнего Востока

Правительство выделило около 1,4 млрд рублей сельхозпроизводителям Дальнего Востока, пострадавшим от стихийных бедствий в 2021 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Данная мера позволит поддержать более 200 организаций АПК и свыше трёх тысяч местных жителей, имеющих подсобные хозяйства, сообщается на сайте кабмина.

Большая часть средств — свыше 1 млрд рублей — будет направлена в Амурскую область, где сельхозкультурам, поголовью животных, инфраструктуре и имуществу был нанесён самый значительный урон. Остальные средства поступят в Забайкальский и Хабаровский края, Еврейскую автономную область и Якутию.

Финансовая поддержка властей позволит сельхозпроизводителям погасить лизинговые платежи и проценты по льготным краткосрочным и инвестиционным кредитам, отметили в правительстве.

Важно, чтобы каждый рубль был использован эффективно и строго по назначению. Прошу Министерство сельского хозяйства взять этот вопрос на контроль, — подчеркнул Мишустин.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит 6 млрд рублей на комплексное развитие сельских территорий. Средства получат Брянская, Иркутская, Костромская и Ульяновская области, Кузбасс, Чечня, Удмуртия. Кроме того, будут выделены 2 млрд рублей на реализацию программы льготной сельской ипотеки.