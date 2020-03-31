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Правительство предусмотрело отсрочку по бюджетным кредитам для регионов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов

Будут расширены меры поддержки субъектам РФ. Мы предусмотрели отсрочку по расчётам субъектов РФ с федеральным бюджетом по выплате бюджетных кредитов. Эта сумма составит более 71 млрд руб. в текущем году, — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 77 регионам России 33,4 млрд рублей для борьбы с коронавирусом. Деньги пойдут на создание койко-мест и оборудование для больниц.

Так, в Санкт-Петербург будет направлено 3,5 млрд рублей, в Московскую область — 5,4 млрд рублей, в Ленинградскую область — 1,49 млрд рублей, писал NEWS.ru.