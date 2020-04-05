Кабмин поручил в первую очередь обеспечить средствами защиты больницы

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Россия должна подготовиться к мировому экономическому кризису, который вызван пандемией коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, кризис ещё заявит о себе, поэтому надо подготовиться к любым сценариям. Мы отдаём себе отчёт, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал в том числе и коронавирус,...