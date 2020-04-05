Кабмин поручил в первую очередь обеспечить средствами защиты больницы

Правительство РФ поручило Минпромторгу обеспечить медицинские организации средствами индивидуальной защиты в приоритетном порядке.
Минпромторгу России обеспечить приоритизацию укомплектования соответствующих служб и медицинских организаций средствами индивидуальной защиты определённых видов, в том числе с учётом данных о распространении новой коронавирусной инфекции в субъектах РФ, — говорится в сообщении кабмина.
Министерство будет обязано отчитаться правительству о поставках средств защиты и предоставить график поставок.
Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить производство средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Соответствующее поручение российский лидер дал кабинету министров РФ.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен