Кабмин намерен увеличить финансирование льготной ипотеки в 2021 году

https://static.news.ru/photo/8b7217aa-0116-11eb-bcc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ планирует выделить в 2021 году порядка 12 млрд рублей на меры по снижению средней ипотечной ставки до уровня менее 8%. Это почти в 2,5 раза больше, чем было заложено в июньской версии национального плана (около 5 млрд рублей).

Одновременно будут сокращены бюджетные траты на другие госпрограммы. Среди них называются «Семейная», «Дальневосточная» и «Сельская» ипотеки, сообщает газета «Известия».

В Минфине РФ изданию рассказали, что изменения не повлияют на объёмы выдачи кредитов. Все россияне, которые претендуют на льготы, получат возможность воспользоваться ими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рабочая группа президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков начала разработку программы льготной ипотеки на частные дома. Предполагается, что ставка новой ипотеки составит 6,5–7,5% годовых. Оформить ипотеку можно будет и на строительство дома, и на уже готовое жильё, построенное по типовым проектам.