В России готовят льготную ипотеку на частные дома

https://static.news.ru/photo/fab4e308-ff87-11ea-9342-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков начала разработку новой программы льготной ипотеки на частные дома. Предполагается, что ставка новой ипотеки составит 6,5–7,5% годовых.

Об этом сообщает газета «Известия». Издание отмечает, что оформить ипотеку можно будет и на строительство дома, и на уже готовое жильё, построенное по типовым проектам. Программа коснётся молодых семей и молодых специалистов, военных и инвалидов, ряд других категорий граждан.

Опрошенные изданием эксперты считают, что в настоящее время частные дома сложно оценивать и страховать, поскольку порой они имеют низкую ликвидность. Поэтому при разработке программы её создателям придётся предусмотреть механизмы защиты, аналогичные тем, что действуют при продаже квартир в новостройках, — эскроу-счета и проектное финансирование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что решение о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% будет приниматься после 1 ноября 2020 года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, до 1 ноября будет происходить сбор информации — после этого станет понятно, насколько была эффективна данная программа, утверждённая 23 апреля 2020 года.