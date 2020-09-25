В России готовят льготную ипотеку на частные дома

Рабочая группа президиума генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков начала разработку новой программы льготной ипотеки на частные дома. Предполагается, что ставка новой ипотеки составит 6,5–7,5% годовых.
Об этом
Опрошенные изданием эксперты считают, что в настоящее время частные дома сложно оценивать и страховать, поскольку порой они имеют низкую ликвидность. Поэтому при разработке программы её создателям придётся предусмотреть механизмы защиты, аналогичные тем, что действуют при продаже квартир в новостройках, — эскроу-счета и проектное финансирование.
Ранее NEWS.ru сообщал, что решение о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% будет приниматься после 1 ноября 2020 года. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, до 1 ноября будет происходить сбор информации — после этого станет понятно, насколько была эффективна данная программа, утверждённая 23 апреля 2020 года.
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