«Известия»: с полсотни банков уйдут из РФ в ближайшие полтора года

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Порядка 50 банков уйдут с российского рынка в ближайшие полтора года. Число кредитных организаций в стране может уменьшится до 300, сообщают «Известия» со ссылкой на главу рейтингового агентства АКРА, экс-зампреда ЦБ Михаила Сухова.

Эксперт считает, что основные факторы, которые влияют на сокращение числа банков, пока еще не развернулись в полной мере. Речь идет об уходе нерезидентов и консолидации сектора.

До конца года при восстановлении надзорной практики с рынка уйдет около десятка банков, до конца следующего года — еще 30–40 игроков. Прогнозировать такие истории сложно, но я считаю, что по объективным соображениям разного рода в ближайшие полтора года с рынка уйдут полсотни банков, — рассказал Сухов.

Сейчас на рынке финансовых услуг действуют порядка 60 банков, которые контролируются иностранным капиталом. До конца 2023 года порядка 20–30 организаций, считает специалист, покинут рынок. Вероятнее всего, их ждет процедура добровольной ликвидации. Высока вероятность, что захотят выйти из российских активов такие крупнейшие банки, как «Райффайзен» и «Юникредит».

Ранее миллиардер Владимир Потанин решил передать часть акций Росбанка своим сотрудникам. Финансовый аналитик Дмитрий Адамидов назвал это стандартной практикой крупных корпораций, которая при этом остается непопулярной в России. Но от банкротства такое решение защитить организацию не может.