Минфин: новые изменения в Налоговый кодекс не рассматриваются

https://static.news.ru/photo/72a60b34-2018-11eb-a35c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие-либо новые изменения в ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на прибыль российские власти сейчас не рассматривают. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов.

Там напомнили, что по поручению президента Владимира Путина ранее «решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 млн рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды)».

Что касается других вариантов корректировки шкалы НДФЛ, а также налога на прибыль — такие изменения в Налоговый кодекс сейчас не разрабатываются, — цитирует сообщение пресс-службы Минфина ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин предложил с 2021 года отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 млн рублей в год. Средства от повышения НДФЛ, как заявлено, будут направляться на лечение детей с орфанными (редкими) заболеваниями. 21 октября Государственная дума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Как писал NEWS.ru, эксперты ВШЭ в отзыве на проект бюджета на 2021-2023 годы предложили повысить НДФЛ для состоятельных россиян, а также налог на прибыль компаний. В частности, эксперты считают возможным установить НДФЛ на уровне 20-24% для доходов свыше 12 и 24 млн рублей в год, а налог на прибыль — 24-30% с установлением эффективного инвестиционного вычета.