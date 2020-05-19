На сегодняшний день в ЦБ не услышали убедительных аргументов по поводу того, почему полная стоимость кредита должна вырасти в случае реализации предложенной регулятором концепции освобождения ипотечных заёмщиков от оплаты страховок. Об этом NEWS.ru заявили представители Банка России. Как стало известно, кредитные организации не поддержали соответствующее предложение регулятора: участники рынка считают, что освобождение от оплаты страховок грозит клиентам еще бóльшими расходами и ростом ставок, рассказали авторы письма из Ассоциации банков России (АБР).

В АБР поступили отзывы на проект ЦБ от 37 банков. Однако помимо критики инициативы Центробанка, банкиры также предложили и альтернативные способы снижения финансовой нагрузки на заёмщиков, включая госрегулирование тарифов на ипотечные страховки.

Нам предстоит ещё изучить доводы из письма Ассоциации банков России. Что же касается предложений регулировать тарифы, то пример с ОСАГО как раз показывает издержки подобного подхода. Достаточно вспомнить те проблемы, которые были с доступностью полисов ОСАГО, и низкий уровень гибкости продукта под нужды конкретного клиента, — сказали в ЦБ и добавили, что «скорее всего, авторы письма смогут привести и много доводов против прямого государственного регулирования ипотечных ставок».

В условиях низкой маржинальности ипотечных кредитов банки при реализации новой концепции ЦБ с высокой вероятностью переложат на заёмщика расходы на страховку через повышение ставок. Причём увеличение ипотечных ставок может составить до 0,5 п. п., считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимость государственного регулирования тарифов по ипотечному страхованию по аналогии с ОСАГО неочевидна с учётом того, что у заёмщика сейчас есть возможность подобрать наиболее выгодное для себя предложение, выбрав из нескольких страховых компаний, замечает аналитик. Кроме того, по её словам, при госрегулировании у таких фирм возникнет необходимость оценки риска ипотечного заёмщика для расчёта надбавки/скидки к базовому тарифу, что потребует дополнительных компетенций.

Перенос обязательств по оплате страхования залогового имущества, жизни и здоровья в рамках ипотечных кредитов с заёмщиков на банки приведёт к равнозначному повышению ставок ипотечного кредитования, убеждён гендиректор группы компаний «Доверие» Дмитрий Панов. С учётом того, что сегодня в среднем по страховым организациям совокупная ставка страхования ипотеки составляет около 0,7%, то приблизительно на эту величину банки и будут вынуждены поднять свои процентные ставки, отметил аналитик.

При этом необходимо иметь в виду, что для многих банков страхование не является профильным бизнесом и дополнительные расходы на организацию процессов страхования заёмщиков могут лечь дополнительной нагрузкой на маржинальность. Поэтому необходимо прорабатывать данный вопрос с банковским сообществом поэтапно, снимая все возможные финансовые и организационные шероховатости в случае принятия данной инициативы. Дмитрий Панов гендиректор ГК «Доверие» и председатель ленинградского областного отделения Партии Роста гендиректор ГК «Доверие» и председатель ленинградского областного отделения Партии Роста



В случае реализации предложенной ЦБ концепции у банков действительно выпадают доходы, которые они получали в виде комиссии от страховых компаний, говорит директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Этот объём в разы превышает размер страхового возмещения, который выплачивался по таким страховым полисам, отмечает он.

Страховки, по которым комиссия составляет свыше 90%, а на рынке есть и такие, сложно назвать продуктом в интересах страхователя. Если в тарифообразование страхового продукта заложить только стоимость страхового риска, разумные расходы на ведение дела и прибыль страховщиков, то ставки по кредитам должны возрасти несущественно. Евгений Шарапов директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР

В любом случае, подчёркивает эксперт, совокупные затраты заёмщика должны уменьшиться за счёт экономии на стоимости комиссионного вознаграждения. Хотя не стоит забывать и о вопросах, которые следует проработать дополнительно. Например, возникновение НДФЛ для заёмщика с выплат по договору, за который заплатил банк, указал Шарапов.

Интересы банков в этой истории очевидны, поскольку страхование осуществляется , как правило, в аффилированных компаниях, и банки получают комиссии и размещение депозитов от страховых компаний. Возникает вопрос в том, чей это на самом деле риск, связанный с ипотекой, — банка или заёмщика, и как он должен быть между ними распределён, и как это влияет на банковские резервы. Денис Горулев заместитель заведующего кафедрой банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ заместитель заведующего кафедрой банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ

Увеличится ли фактическая стоимость ипотечных кредитов для заёмщиков при реализации плана Центробанка, сказать сложно. Но ясно, что если россияне не будут самостоятельно оплачивать страховку, то её стоимость банки, скорее всего, станут включать в процентную ставку. То есть существует вероятность того, что в этом случае общая сумма расходов жителей страны на ипотеку не изменится.

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Что касается рисков невыплат по ипотекам, то, на мой взгляд, они не изменятся, так как, если заемщик не может или не хочет исполнять свои обязательства, не будет никакой разницы, кто конкретно оплатил страхование ипотеки, а на заложенное имущество будет обращено взыскание. Виктория Рыбалко партнёр адвокатского бюро «Щеглов и Партнеры» партнёр адвокатского бюро «Щеглов и Партнеры»

А пока проблемы в нашей экономике, вызванные ситуацией с пандемией коронавируса, только нарастают. Безработица ведёт к неплатежам по ипотеке. И, несомненно, в этих условиях отказ от страховки только увеличивает риски банков. Скорее всего, следует ожидать повышения первоначального взноса и ужесточения условий выдачи кредитов, допускает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Иначе кредитные организации столкнутся с ростом проблемных займов, и тогда придётся спасать ещё и банки, отмечает специалист.