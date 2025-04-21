Инвесторы вернут новым регионам угольные шахты для их ликвидации РБК: инвесторы вернут ЛНР и ДНР девять из 15 угольных шахт для их ликвидации

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Инвесторы в угольные активы ЛДНР вернут властям этих регионов 9 из 15 шахт, пишет РБК со ссылкой на копию протокола совещания в Минэнерго. Объекты брали в аренду год назад, но после возврата их ликвидируют из-за нерентабельности предприятий при действующих мировых ценах на уголь и издержках.

Инвесторы в угольные активы Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) — ООО «Импэкс-Дон» и ООО «Торговый дом „Донские угли“» — вернут властям этих регионов девять угольных шахт, взятых в аренду в 2024 году, — пишет издание.

Семь из них находятся в аренде у «Донских углей» в ЛНР, две — у «Импэкс-Дона» в ДНР. Источник уточнил, что федеральные власти не возражают против возврата активов в собственность регионов. При этом они убеждены, что оплатить создание техпроектов ликвидации горных выработок и содержание шахт до ликвидации объектов или консервации должны инвесторы. В течение года им придется тратить 2–3 млрд рублей. Бизнес считает, что ответственность за это лежит на властях.

Ранее Минэнерго предложило ОАО «Российские железные дороги» и портовым терминалам поддержать отечественные угольные компании и дать им крупные скидки. Так ведомство надеется решить проблемы в угольной отрасли.