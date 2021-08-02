СМИ: Минэнерго запретит вывоз бензина из России на три месяца

В Минэнерго намерены запретить вывоз бензина марок АИ-92 и АИ-95 на три месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее сотрудники министерства уже обращались в правительство РФ с предложением запустить процесс введения экспортных ограничений на российскую топливную продукцию.

В частности, по словам главы ведомства Николая Шульгинова, предполагаемый запрет способствует корректировке объёмов предложения на рынке и частичного снижению цен на отечественный бензин. Чиновник также подчеркнул, что ограничения будут действовать не менее трёх месяцев.

В конце прошлой недели вице-премьер Александр Новак заявил о сохраняющемся давлении на топливной рынок России. Он подчеркнул, что в условиях возросшего спроса на бензин необходимо обеспечить потребителей должным уровнем предложения.

По состоянию на сегодня, 2 августа, цена Аи-92 на торгах Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи снизилась на 0,22% и составила 57 тысяч рублей за тонну топлива. В свою очередь, стоимость Аи-95 показала противоположную динамику и вплотную приблизилась к отметке в 60 тысяч.

В Росстате подтвердили превышение роста цен на бензин уровня инфляции. Так, цена автомобильного топлива за неделю с 20 по 26 июля в среднем выросла по стране на 0,27% при нулевой инфляции.

В целом же, за июль стоимость бензина поднялась на 0,68%, а с начала года цены на топливо поднялись на 5,15%. При этом уровень инфляции в России с начала текущего года составил 4,59%.