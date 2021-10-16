Иностранный бизнес назвал преграды для роста инвестиций в России

Регуляторные барьеры и медленные темпы роста российской экономики являются преградами, мешающими международным компаниям наращивать инвестиции в России. Таковы данные исследования «Международный бизнес в России», которое подготовлено EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным исследования, в качестве препятствий для увеличения инвестиций в стране 35% участников опроса назвали высокие регуляторные барьер. Медленный рост российской экономики важен для 31% опрошенных.

Регуляторные барьеры являются сдерживающим фактором для 47% производителей потребительских товаров и 60% фармацевтических компаний.

Геополитическая напряжённость и санкции в качестве сдерживающих факторов воспринимают 24% и 21% рспондентов. соответственно. Отмечается, что санкции ведут к ограничению доступности средств для реализации проектов в России и являются одной из причин, по которой бюджеы распределяются в пользу менее рискованных регионов.

Представители международного бизнеса полагают, что для более эффективного ведения дел в российском законодательстве необходимо доработать отрасль технического регулирования (за это выступили 48% респондентов) и трудовых отношений (47%), нормативную базу в части налогообложения (36%), финансового и таможенного регулирования (33% и 32% соответственно) и в сфере миграции (32%).

При этом 64% принявших учатсие в опросе иностранных компаний намерены величить своё присутствие в России. Активне всего собираются расширяться фармацевтические компании и производители потребительских товаров. Однако, основная часть из них предпочитает инвестировать в уже существующие проекты, а не создавать новые.

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