Иностранные инвесторы смогут въезжать в Россию вопреки ограничениям

https://static.news.ru/photo/86c98be6-bd47-11eb-96ce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство поддержало инициативу Минэкономразвития, согласно которой иностранные инвесторы смогут въезжать в Россию не смотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения. Об этом говорится на сайте Министерства экономического развития страны.

Как уточняется, министерство будет координировать формирование и направление в контролирующие органы списков на посещение страны зарубежными партнёрами. Документы будут составлять исходя из ходатайств регионов, заинтересованных в привлечении иностранных инвесторов.

Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что Россия намерена идти навстречу зарубежным предпринимателям, которые заинтересованы во взаимодействии. По его словам, разрешение на въезд станет важным шагом на пути привлечения иностранных инвестиций, восстановления и роста деловой активности.

Он добавил, что к наиболее важным власти страны относят проекты, благодаря которым в России будет появляться больше рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Минтруд предлагает ввести субсидии для работодателей, которые берут на работу выпускников высших и средних профессиональных образовательных учреждений 2020 года.