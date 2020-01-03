https://static.news.ru/photo/7b2b997e-2e18-11ea-9bb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фондовые индексы Соединённых Штатов выросли на 0,8–1,3% по итогам первых торгов в наступившем году и обновили рекорды.

Индекс активности в промышленной отрасли PMI в декабре достиг отметки в 52,4 пункта против 52,2 пункта месяцем ранее.

Котировки бумаг Boeing 2 декабря прибавили 2,3%, Advanced Micro Devices — 7,1%, Tesla — 2,9%.

Акции Apple повысились на 2,3%. В общей сложности за прошлый год их стоимость выросла на 86%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 2 декабря вырос на 1,16% и достиг отметки в 28868,80 пункта, а Standard & Poor's 500 — на 0,84%, составив 3257,85 пункта.

Значение Nasdaq Composite достигло 9092,19 пункта, прибавив 1,33%.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть выросли на новостях о гибели в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Нефть марки Brent прибавила более 3% и поднялась в цене до $68,25 за баррель.