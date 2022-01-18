Индекс МосБиржи упал ниже 3500 пунктов впервые с апреля 2021 года

Индекс МосБиржи в ходе торгов снижался до 3497,42 пункта (-1,77%), свидетельствуют данные биржевой площадки на 10:10 мск. Последний раз индекс МосБиржи опускался ниже 3500 пунктов 12 апреля 2021 года.

К 10:56 индекс МосБиржи находился на уровне 3494,14 пункта (-1,85%). Индекс РТС падал на 2,08%, до 1 444,87 пункта. В то же время курс доллара вырос до 76,22 рубля (+0,18%), курс евро находился на уровне 86,9 рубля (+0,08%). Кроме того, подешевели акции таких компаний, как «Норникель» (на 2,9%), АФК «Система» (на 2,67%), TCS Group (на 2,64%).

Причиной стремительного падения российского фондового рынка стало осложнение геополитической обстановки. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков 13 января заявил, что оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям о гарантиях безопасности пока нет. По его словам, позиция НАТО по вопросу о нерасширении Альянса непробиваемая и это вызывает тревогу.

Дипломат подчеркнул, что США и НАТО готовы говорить только по тем темам гарантий безопасности, которые удобны для них. Он добавил, что Москва примет «другие меры и приёмы» в отношении западных партнёров, если США и НАТО не учтут российские требования.

Ранее швейцарский банк Credit Suisse спрогнозировал основные угрозы российской экономике в 2022 году. По мнению экспертов, главными в отношениях с западными странами для России будут геополитические риски.